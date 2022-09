In München läuft seit dem Wochenende das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt, am kommenden Samstag startet der Canstatter Wasen, das größte Schaustellerfest Europas.

Beide mussten wegen Corona zwei Jahre pausieren, entsprechend groß ist die Freude über die Rückkehr der traditionsreichen Veranstaltungen. Hier wie da werden mehrere Millionen Gäste erwartet, die sich in den Bierzelten und den Fahrgeschäften vergnügen.

Doch es gibt Kritik: Ist das Feiern angesichts von Corona und der Krisen in der Welt noch zeitgemäß?

Pro Ausgelassenes Feiern muss erlaubt sein von Sibylle Kranich

In wenigen Ländern der Welt können sich Volksfeste einer derart langen Geschichte rühmen wie in Deutschland. Das Oktoberfest in München, der Wasen in Cannstatt, der Wurstmarkt in Bad Dürkheim und viele andere Jahrmärkte entstammen uralten Traditionen und dem ureigenen Bedürfnis der Menschen, sich gegenseitig in die Augen zu schauen und zu feiern. Sie bleiben auch in digitalen Zeiten ein wichtiger Treffpunkt für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft – geografisch wie sozial. Wer Volksfeste nur als energiefressende Virusschleudern und Massenbesäufnis-Stätten betrachtet, wird dem Phänomen nicht gerecht.

Ausgelassenes Feiern muss erlaubt sein. Es hat eine wichtige soziale Funktion. Der Winter wird noch hart genug. Die Pandemie ist nicht ausgestanden, an den Rändern Europas tobt ein Krieg und nach diesem heißen und trockenen Sommer beginnen wir alle erst langsam zu erahnen, was mit der Klimaerwärmung, Inflation und der Energiekrise wirklich auf uns zukommt. Warum soll sich der Flachlandtiroler nicht in Dirndl oder Lederhose werfen, um sich im Festzelt in die Illusion von Sorglosigkeit und heiler Welt zu schunkeln? Viele brauchen das als Kraftquelle.

Ums Kraft schöpfen geht es auch für die Schausteller-Branche. Sie traf Corona ganz besonders hart. Allein das Münchner Oktoberfest bietet 200 Schaustellern die Gelegenheit, drei Wochen lang wieder arbeiten zu können.

Außerdem: Feste wie Wiesn und Wasen sind ein wichtiger Imagefaktor. Menschen kommen aus aller Welt, um einmal dabei zu sein. Für Deutschland ist das eine gute Möglichkeit sich weltoffen und gastfreundlich zu zeigen.