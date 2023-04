Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat sich als Bundesjustizministern 2010 bei Bekanntwerden der Missbrauchsfälle dagegen gewandt, die katholische Kirche mit der Aufarbeitung allein zu lassen. Sie legte sich mit Bischofs-Chef Robert Zollitsch an. Heute sieht sie sich bestätigt.

Kirchenbeben in Freiburg

Sie haben 2010 als Bundesjustizministerin die Rechtstreue der katholischen Kirche in Sachen sexueller Missbrauch und die Aufarbeitungsbereitschaft infrage gestellt. Wie haben Sie die Zuspitzung damals erlebt und sehen Sie sich heute, nach der Veröffentlichung des Missbrauchsberichts in der Erzdiözese Freiburg, in Ihrer Sicht im Nachhinein bestätigt?