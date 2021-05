Lungenembolie wegen Verhütungspille?

Rechtsstreit um mögliche Gesundheitsrisiken durch Pille „Yasminelle“ am Oberlandesgericht Karlsruhe

Der Rechtsstreit um die Verhütungspille „Yasminelle“ wird am Dienstag vom Oberlandesgericht Karlsruhe in Freiburg fortgeführt. Die Klägerin erlitt im Juli 2009 eine beidseitige Lungenembolie und sieht die Ursache in der Pille.