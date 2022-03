BNN-Forum zur Frankreich-Wahl: So nehmen Sie teil

In Frankreich wird am 10. April ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Wie ist die Lage in unserem Nachbarland? Wer hat die besten Chancen, die Wahl zu gewinnen? Diese und weitere Fragen werden im BNN-Forum beantwortet. Sie können Teil davon sein.

In Frankreich, einen Steinwurf von Baden entfernt, tobt gerade der Wahlkampf. Am 10. April wählen unsere Nachbarn ihr neues Staatsoberhaupt.

Das Bewerberfeld ist spannend. Es deckt mit dem offen rechtsradikalen Eric Zemmour und Jean-Luc Mélenchon links außen das gesamte Spektrum der politischen Meinungen ab. Auch Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtsextreme Marine Le Pen treten wieder an. Viele Beobachter erwarten ein Déjà-vu. Schon 2017 gab es bei der Stichwahl ein Duell Macron/Le Pen.

Hat sich seit dem Jahr 2017 in Frankreichs also nichts verändert? Wie ist die Ausgangslage diesmal, was sind die Themen und wer sind Macrons Konkurrenten? Fragen rund um die französische Präsidentschaftswahl wollen wir beim Wahlforum der BNN am kommenden Donnerstag, 24. März, beleuchten.

Langjährige Frankreich-Korrespondentin und Elsass-Kenner berichten

Als Expertin steht die Korrespondentin der BNN in Paris, Christine Longin, zur Verfügung. Sie kennt die Verhältnisse in der Hauptstadt und kann von der Stimmung dort berichten. Was die Menschen im Elsass bewegt, weiß Jean-Marc Thiébaut. Der ehemalige Chefredakteur der Dernières Nouvelles d’Alsace ist BNN-Lesern durch seine regelmäßige Kolumne bekannt. Durch den Abend führen Dieter Klink von BT und Sibylle Kranich von den BNN.

Alle Besucher des Wahlforums im Verlagshaus des BT in Baden-Baden erwartet eine kleine kulinarische Überraschung. Einlass ist um 18 Uhr. Die Gespräche auf der Bühne beginnen um 19 Uhr.