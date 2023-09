Wie informieren Sie sich? Lesen Sie nur Ihre Lieblingsseiten im Netz oder nutzen Sie Homepages der Zeitungsverlage oder lesen Sie die gedruckte Ausgabe? Wissen Sie, wie eine Zeitung entsteht? Was kommt auf die Homepage? Wie arbeiten Redakteure bei plötzlichen Ereignissen? Und – ganz wichtig: Welche Themen interessieren Sie?

Fragen über Fragen, die die BNN auf einem Forum am Samstag, 18. November, von 9 bis 13 Uhr diskutieren wollen. Teilnehmen können Leserinnen und Leser aus Karlsruhe und Ettlingen, aber bewusst auch Menschen, die die Angebote des Verlags nicht oder nur sehr selten nutzen. Wollen Sie dabei sein?

Die Redaktion möchte den Austausch mit den Teilnehmenden offensiv gestalten. Was ist für die Kunden relevant? Welche Darreichungsformen von Inhalten bevorzugen sie? Die BNN wollen bei dem Forum aber auch über sich und die Arbeitsweise der Journalisten informieren.

Die BNN haben für ihre südlichen Ausgaben im Frühjahr schon einmal so ein Forum veranstaltet. Es gab sehr starkes Interesse und sehr gute Diskussionen. Redaktion und Teilnehmer haben Themenformate entwickelt, die inzwischen umgesetzt und seither sehr populär sind. Das große Interesse und die vielen Fragen waren Anlass, das Forum jetzt auch für den Raum Karlsruhe/Ettlingen anzubieten.

Ja. Indem man die Themensetzung und Arbeitsweise der Redaktion vorstellt und auch vor allem die Entwicklungen in der Branche. Zeitung – das ist ja schon lange nicht mehr nur gedruckte Zeitung. Die BNN sind auf nahezu allen digitalen Kanälen unterwegs und ermöglichen beispielsweise mit Veranstaltungen vor großen Bürgermeisterwahlen dem Wähler die unmittelbare Meinungsbildung über die Kandidaten. Aber es geht auch um Probleme, die die Branche hat: Auflagenverlust, beinharter Wettbewerb im digitalen Bereich, Energiekosten, Mindestlohn.

Wir wollen hören, was die Leser und Nichtleser von einem Zeitungsverlag wünschen, welche Inhalte sie interessieren, welche sie vermissen und wie sie Nachrichten konsumieren. Da gibt es extreme Differenzen zwischen reinen Tageszeitungslesern und vor allem jungen Leuten, die ihr Wissen ausschließlich aus Instagram-Accounts beziehen. Darüber wollen wir uns unterhalten. Es gibt sehr viel Gelegenheit für die Abonnenten, Fragen zu den BNN zu stellen und zu diskutieren. Eine erfahrene Journalistin, die nicht bei den BNN beschäftigt ist, wird die Veranstaltung als neutrale Stimme moderieren. Am Ende soll für beide Seiten ein Gewinn stehen: Für die Teilnehmenden sind es neue Erkenntnisse über die Medienbranche, für die Redaktion neue Einblicke in die Themenvorstellungen der Kunden.