Europäische Bauhütten auf dem Weg zum Weltkulturerbe

Die Bauhütten waren die Architektur-Hochschulen des Mittelalters. Die Steinmetze haben unter der Leitung ihrer Werkmeister nicht nur die gotischen Kathedralen gebaut. In den Hütten wurde außerdem der berufliche Nachwuchs vom Handwerker bis zum Werkmeister ausgebildet. So nannte man die aus dem Steinmetzberuf hervorgegangenen Architekten.

Wandernde Gesellen und Meister sorgten in ganz Europa für einen regen Wissenstransfer. In den Bauhütten wurden Plansammlungen angelegt, seit dem 15. Jahrhundert verfassten Werkmeister wie Matthäus Roriczer und Lorenz Lechler die ersten architektonischen Fachbücher in deutscher Sprache. Als Experten waren die Werkmeister, die den Bauhütten als Chefarchitekten vorstanden, mit sämtlichen Architekturströmungen ihrer Zeit bestens vertraut und genossen hohes Ansehen.