Mit Udo Kittelmann hat das Museum Frieder Burda in Baden-Baden den ehemaligen Leiter der Berliner Nationalgalerie als neuen künstlerischen Leiter gewonnen. Kittelmann begleite die Aktivitäten des Hauses „ab sofort in seiner neuen Funktion“, teilte das Museum am Montag mit.

Dem Haus in Baden-Baden ist der 62-Jährige schon seit längerem verbunden. So hatte er bereits 2015 die viel beachtete Werkschau des Fotokünstlers Andreas Gursky kuratiert. Im vergangenen Jahr war er für die Ausstellung „Die Bilder der Brüder“ mit verantwortlich gewesen. Auch die aktuell aufgebaute, wegen der Corona-Einschränkungen aber nicht zu sehende Ausstellung des französischen Malers Soulages hat er mit kuratiert.

1958 in Düsseldorf geboren, hatte Kittelmann zunächst eine Lehre als Augenoptiker absolviert und diesen Beruf auch bis 1988 ausgeübt. Anschließend begann er seine Laufbahn als Austellungsmacher.

Er leitete erst den Ludwigsburger und dann den Kölnischen Kunstverein, von 2002 bis 2008 war der Direktor des Museums für moderne Kunst in Frankfurt/Main. Von 2008 bis 2020 leitete Kittelmann die Berliner Nationalgalerie geleitet, einen Museumsverbund der Preußischen Kulturstiftung, zu dem neben der Alten und Neuen Nationalgalerie auch der viel beachtete „Hamburger Bahnhof“ gehört.

Lob für „eine national wie international überaus renommierte Persönlichkeit“

Der Direktor des Museums Frieder Burda, Henning Schaper, sagte laut Mitteilung des Hauses, mit Udo Kittelmann, habe man „eine national wie international überaus renommierte Persönlichkeit und einen Ausstellungsmacher gewinnen können“. Er werde das „mit starker kuratorischer Handschrift an das Zeitgenössische anbinden und auch den interdisziplinären Dialog suchen.“ Gemeinsam hoffe man nun, dass das Museum bald wieder öffnen oder doch zumindest wieder eine gewisse Planungssicherheit zurückgewinnen könne.

In der gleichen Mitteilung stellte das Museum Frieder Burda auch sein Programm für 2021/22 vor. Die kuratorische Handschrift von Udo Kittelmann soll sich in zwei großen Ausstellungen im kommenden Jahr zeigen: „The Institute of Figuring“ von Margaret und Christine Wertheim (Januar bis Juni 2022) sowie „Die Maler des Heiligen Herzens“ (ab Sommer 2022). Für das laufende Jahr 2021 ist eine große Ausstellung über russischen Impressionismus angekündigt (27. März bis 15. August), die in Zusammenarbeit mit dem Museum Barberini in Potsdam und der Tretjakow Galerie entstanden ist.