Die Geschichte des Speyerer Flugplatzes ist eng verknüpft mit dem 1913 gegründeten Flugzeugwerk, das während des Ersten Weltkriegs in Speyer über 2.000 Mitarbeiter beschäftigte. Nach 1918 nutzte die französische Besatzung das Gelände fast 20 Jahre lang, bis die Flugwerke Saar-Pfalz dort ihren Betrieb aufnahmen. Die Geschichte wiederholte sich: Der Rüstungsbetrieb wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erneut geschlossen, die Fliegerei war zunächst verboten. Anfang der 1950er-Jahre siedelte sich die Firma Heikel in Speyer an und stellte ab 1956 auch Flugzeuge her. Durch die Umstrukturierungen in der deutschen Luftfahrtindustrie wechselte das Werk mehrfach die Besitzer. Nach Heinkel kamen VFW-Fokker, MBB, DASA und schließlich die Pfalz-Flugzeugwerke (PFW Aerospace).

Für Aufsehen hatte die DASA vor mehr als 30 Jahren mit der die Ankündigung gesorgt, dass sie den Platz nicht mehr braucht und den Flugbetrieb in Speyer einstellen möchte. Die rheinland-pfälzische Landesregierung und der Speyerer Stadtrat stimmten 1994 den Plänen zum Kauf des Flugplatzes zu. Noch im selben Jahr wurden die Grundstücksgesellschaft FSG und die Betreibergesellschaft FSL gegründet.

Der Verkehrslandeplatz hatte 1971 eine asphaltierte Landebahn und befestigte Rollwege bekommen, die 1986 erweitert wurden. Die Startbahn wurde 2011 um rund 450 Meter auf knapp 1,7 Kilometer verlängert. Seit den 1970er-Jahren dürfen auch Auslandsflüge direkt von Speyer aus gestartet werden. for