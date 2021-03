Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben die Wahl: Wer wird in den kommenden fünf Jahren die Landespolitik bestimmen, wer wird die Interessen der Region in Mainz vertreten?

Jeder Wähler hat zwei Stimmen: die erste für einen Direktkandidaten, die zweite für eine Partei. Als Spitzenkandidaten für die großen Parteien treten Malu Dreyer (SPD), Christian Baldauf (CDU), Michael Frisch (AfD), Daniela Schmitt (FDP) und Anne Spiegel (Grüne) an.

So hat Rheinland-Pfalz gewählt

Unsere ständig aktualisierten Grafiken zeigen die Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Landtagswahl nach Wahlkreisen sowie mögliche Koalitionen und die Umfragewerte im Zeitverlauf.

Hinweis zu den Darstellungen Bis kurz vor Eintreffen der ersten Wahlergebnisse sehen Sie hier alle Werte gemäß der aktuellsten Umfragen.

Die Grafik zeigt die Stimmenverteilung mit Gewinnen und Verlusten der Parteien im Vergleich zur Wahl 2016 sowie die Sitzverteilung im neuen Landtag.

Die Ergebnisse nach Wahlkreisen: So hat Ihre Region gewählt

Suchen Sie im Textfeld Ihren Wahlkreis oder klicken Sie ihn auf der Karte an, um die Ergebnisse aus Ihrer Region zu sehen. Die Daten werden nach und nach aktualisiert, sobald Kreise ihre lokalen Ergebnisse bekannt geben.

Mögliche Koalitionen im rheinland-pfälzischen Landtag

Wer kann die Regierung stellen? Die Grafik zeigt, welche Koalitionen rechnerisch möglich wären. Klicken Sie unten auf die Parteien, deren Stimmen Sie zusammenrechnen möchten.

Wen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz an der Spitze der Regierung wünschen

Wen wünschen sich die Bürger als Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin? Die Grafik zeigt die aktuellen Umfrage-Ergebnisse.

„Wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre...“ – Ergebnisse der Sonntags-Umfrage im Zeitverlauf

Wie haben sich die Umfragewerte im Laufe der Zeit verändert? Diese Grafik zeigt es. Mit einem Klick können Sie zwischen den Umfrageinstituten wechseln.