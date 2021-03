Offen wetzt keiner die Messe

CDU-Parteifreunde gehen diplomatisch auf Distanz zu Eisenmann

Die Schuld alleine auf Susanne Eisenmann schieben? Das macht kein Parteifreund am Wahlabend. In Flurgesprächen und in Interviews gehen CDU-Politiker diplomatisch auf Distanz zur Spitzenkandidatin.