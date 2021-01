Nach einem harten Lockdown gab es in Irland kaum mehr Corona-Infektionen. Doch dann schnellten nach Lockerungen vor Weihnachten die Zahlen steil nach oben. Die Mutation B 1.1.7 breitete sich ungehindert aus. Die Gesundheitsämter in der Region warnen vor einer ähnlichen Situation.

Das kleine Irland schien alles richtig gemacht zu haben. Mit einem äußerst strikten sechswöchigen Lockdown gelang es dem Inselstaat im Nordatlantik mit seinen 4,7 Millionen Einwohnern, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus massiv zu senken. Am 10. Dezember lag der Inzidenzwert bei gerade einmal 41 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Kein Land in Europa konnte bessere Werte aufweisen.

Angesichts dieser Zahlen glaubte die Regierung in Dublin kurz vor Weihnachten, die Zügel lockern zu können, damit die Bürger unbeschwert das Weihnachtsfest und Neujahr feiern können. Restaurants und Gastro-Pubs wurden wieder geöffnet, private Feiern ohne Beschränkungen in den heimischen Wohnungen zugelassen.

Mit fatalen Folgen. Ungehindert breitete sich die wahrscheinlich leichter übertragbare, aber wohl nicht gefährlichere Virusvariante B 1.1.7 aus Großbritannien auf der Insel aus.