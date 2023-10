Journalistin im Berliner Exil

Eine verzweifelte Liebe zu Russland: Regimekritikerin überlebt Giftanschlag und schreibt ein Buch

Kann man ein Land lieben, in dem man viel Leid erfahren hat und dessen politisches System seine Kritiker vernichten will? Ja, findet Jelena Kostjutschenko – und erklärt in ihrem neuen Buch, warum.