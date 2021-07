Die Frage, wer der nächste Bundeskanzler wird, ist für FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner bereits entschieden. Offen sei lediglich, ob es für Schwarz-Grün reicht oder ob eine Beteiligung der Liberalen nötig ist. Dafür meldet er im Interview mit den BNN schon einmal Ambitionen an.

Um den Wiedereinzug in den Bundestag muss sich die FDP keine Sorgen machen. Nach vier Jahren in der Opposition kommen die Liberalen in Umfragen auf elf oder gar zwölf Prozent.

Der Kurs der konstruktiven Opposition habe sich ausgezahlt, sagt Partei- und Fraktionschef Christian Lindner bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Man habe die Gefährlichkeit des Virus nicht geleugnet, aber auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen im Blick gehabt.

Nach dem Abgang von Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert er einen politischen Neuanfang in Deutschland – mit der FDP in der Regierung.