Unklare Rechtslage

Wie ließe sich die Impfpflicht in Deutschland durchsetzen?

Die Frage, wie eine mögliche Corona-Impfpflicht in Deutschland in die Praxis umgesetzt wird und was dann mit Impfverweigerern geschieht, hat eine große politische Brisanz. Schließlich ist die Impfzurückhaltung in der Bevölkerung relativ groß.