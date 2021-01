Zu den Angreifern auf das Kapitol in Washington zählten auch Mitglieder von rechten Milizen, Nazis, Rassisten und Verschwörungsfanatiker. Seitdem beobachten die Sicherheitsbehörden in Deutschland mit Sorge die hiesige rechtsextremistische Szene, in der die Krawallbilder aktiv geteilt werden.

Der rot-blau bemalte Träger eines gehörnten Fellhelms mit nacktem Oberkörper war eine bizarre Symbolfigur der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols. Nach Medienberichten folgten außer des namentlich bekannten QAnon-Anhängers noch andere Verschwörungsfanatiker, Neonazis und gewaltbereite Mitglieder von rechten Milizen dem Aufruf des US-Präsidenten Trump, gegen den vermeintlich gestohlenen Wahlsieg am Parlament zu protestieren.

Die Gewaltbilder in Washington rufen Erinnerungen an den (noch vergleichsweise harmlosen) „Sturm“ am Bundestag im Spätsommer 2020 zurück. Könnte es in Zukunft auch hierzulande ähnlich heftige Massenangriffe gegen demokratische Institutionen und Vertreter des Staates geben?