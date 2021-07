Kommunikationsexperte: Baerbock hat nach Fehlern und Pannen an Glaubwürdigkeit verloren

Bis zur Nominierung von Annalena Baerbock haben die Grünen nach Ansicht des Stuttgarters Kommunikationswissenschaftlers Frank Brettschneider alles richtig gemacht. Doch seither reihe sich Panne an Panne. Für die Grünen hat der Experte nur einen Rat: Sie sollen auf Themen statt auf die Person setzen.

Der Südwesten als Vorbild für die ganze Republik? Annalena Baerbock gibt sich am Mittwoch jedenfalls beeindruckt vom Ländle. Gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht sie am Mittwoch ein Zementwerk in Allmendingen im Alb-Donau-Kreis.

Die beiden tragen knallorangene Warnwesten, weiße Helme und bestaunen den großen Steinbruch, in dem die Rohstoffe gewonnen werden. Die Produktion läuft klima- und ressourcenschonend. Das gefällt Baerbock. In Sachen klimagerechter Wohlstand nennt sie Baden-Württemberg sogar eine „Blaupause“. Deshalb sei sie hier.

Baerbock nannte konkret die von der grün-schwarzen Landesregierung initiierten Strategiedialoge, bei denen die klugen Köpfe eines Landes oder einer Region an einen Tisch geholt würden. „Das ist auch die Blaupause für eine zukunftsfähige Politik auf Bundesebene.“