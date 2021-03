Wie gewinnt die Politik in der Corona-Pandemie das schwindende Vertrauen der Bürger zurück? Als Schlüsselfigur in der Umgebung von Minister Jens Spahn sagt der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart: Das geht nur mit mehr reden und besser erklären.

Kritik an Politik in der Krise

Es könnte so einfach sein in der Corona-Krise. Die Forschung liefert eine solide Faktengrundlage, die mit außergewöhnlichen Vollmachten ausgestattete Exekutive fällt auf dieser Basis gut begründete Entscheidungen, die Bürger reißen sich zusammen und tragen sie mit - bis das Ende der pandemischen Durststrecke erreicht ist. So einfach ist es aber leider nicht.

Nach einem Jahr des kraftzehrenden Wechselspiels von Lockdowns und Lockerungen wächst derzeit die Kritik an politischen Entscheidungen auf allen Ebenen. Laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend denkt fast jeder Dritte, dass die Pandemie-Maßnahmen zu weit gehen. Gut die Hälfte der Bundesbürger favorisiert eine teilweise Aufhebung geltender Corona-Regeln.

Wenn es um das Thema Impfen und Schnelltests geht, schimpfen besonders viele Menschen mit den Entscheidern in Bund und Ländern (jeweils 76 und 66 Prozent). Damit geraten Politiker in eine schwierige Situation: Sie müssen im Kampf gegen Corona die Bevölkerung schützen, die immer weniger mitzieht, weil ihr die geforderten Opfer als viel zu groß erscheinen.