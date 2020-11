Besuch im Schwäbischen Schnapsmuseum

Kuriositäten der Schwarzbrennerei: Ein findiger Karlsruher brannte seinen Schnaps in der Milchkanne

Der Plastikkanister in der Mannheimer Gefängniszelle, eine Milchkanne in der Karlsruher Mietswohnung oder auch ein Gebiss-Vulkanisierer in der Bruchsaler Zahnarztpraxis: Im Schwäbischen Schnapsmuseum spielen badische Kuriositäten eine Hauptrolle.