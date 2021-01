Karlsruhe hui, Pforzheim pfui. Bei den Corona-Infektionszahlen könnten die Unterschiede zwischen den beiden Nachbarstädten größer kaum sein. Karlsruhe steht schon seit Monaten auch im Landesvergleich sehr gut da. Ähnlich wie Baden-Baden. Doch an der Oos weiß man, wie schnell sich in Covid-Zeiten alles ändern kann.

Im tief rot getünchten Baden-Württemberg der Corona-Karten leuchten seit Monaten schon die Städte Baden-Baden und Karlsruhe deutlich heller als ihr Umland auf. Auffällig niedrig fallen die Zahlen der Sieben-Tage-Inzidenz in diesen beiden Städten aus. Das heißt also, dass sich hier in Relation zur Bevölkerungszahl deutlich weniger Menschen mit Covid-19 anstecken als anderswo.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Karlsruhe je 100.000 Menschen gerade mal 68 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. In Baden-Baden waren es 63. Im Landkreis Karlsruhe hingegen 102, im Enzkreis 106 und in Pforzheim gar 178. Woher kommen diese Unterschiede? Warum fällt es den Karlsruhern und Baden-Badenern offenbar leichter, sich vor Ansteckungen zu schützen?