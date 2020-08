Philip Heise hatte die Nacht schon in einem Hotel in Karlsruhe verbracht. So war es keine große Überraschung mehr, als der KSC den 29-Jährigen am Dienstag um die frühe Nachmittagszeit als für ein Jahr verpflichtete Leih-Kraft bestätigte . Die Transferrechte am Linksverteidiger besitzt bis 2022 Englands Premier-League-Absteiger Norwich City.

Auf der Insel hatte sich der gebürtige Düsseldorfer seit seinem Wechsel im Winter 2019 von Dynamo Dresden aber nicht durchsetzen können. So war er in der vergangenen Saison auf Leihbasis zu elf Einsätzen in der Zweiten Liga für den 1. FC Nürnberg gekommen.

Test in Oberhaching beginnt eine halbe Stunde früher

Nun kam Heise also rechtzeitig bei den Karlsruhern an, um an diesem Mittwoch mit den neuen Teamkollegen ins achttägige Trainingslager nach Bad Leonfelden mitzureisen. Auf dem Weg dorthin werden die Türen des Mannschaftsbusses um die Mittagszeit am Sportzentrum Oberhaching aufgehen.