KSC steigt auf: So gratulieren Promis und Ex-Spieler im Netz

View this post on Instagram

Meinen Herzlichsten Glückwunsch zum Aufstieg in die 2.Liga. Zur richtigen Zeit zusammen gehalten und das Ding in eurer Art und Weise durchgezogen. So muss das sein. Reißt Münster ab, reißt Karlsruhe ab , macht die Nacht zum Tag. #karlsruhersc#aufstieg2019#zweitebundesliga#2bundesliga#wildpsrkstadion#thedullies#ksc#nurderksc