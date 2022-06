Umsteiger gesucht: Kann das 9-Euro-Ticket überzeugen?

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe hoffen die Erfinder des 9-Euro-Tickets zu schlagen. Denn die supergünstige Monatskarte für die Benutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland war nicht nur als Entschädigung für die stark gestiegenen Sprit- und Energiepreise gedacht.

Das Sonderticket sollte auch dazu dienen, möglichst vielen Menschen den Einstieg in die Busse und Bahnen zu erleichtern, um sie am Ende vielleicht dauerhaft zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen.

Ob das funktioniert? Diese spannende Frage wird sich leider erst am Ende dieses Sommers beantworten lassen. Mit dem 1. September läuft das 9-Euro-Ticket aus.

BNN möchten Entscheidungsprozess von Pendlern begleiten

Dann wird sich zeigen, ob der ÖPNV die Menschen von sich überzeugen konnte. Nach Auswertung aller Verkäufe und Verkehre wissen die Experten dann, ob und wo das Angebot auch außerhalb der Ferien gut genutzt wurde und wie viele Pendler es genutzt haben. Werden sie nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen auch dauerhaft Pendler bleiben?

Die BNN möchten den Entscheidungsprozess einzelner Pendler begleiten und suchen Menschen, die sich für die Dauer des günstigen Angebots bewusst für den Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen entschieden haben. Wer wäre bereit, der Redaktion regelmäßig von seinen Erfahrungen in Form eines kleinen Fahrtenbuches zu berichten?

Das könnte folgende Angaben enthalten: Wie lange brauche ich mit dem Auto zur Arbeit? Wie lange dauert es mit dem ÖPNV? Wie viele Umstiege müssen sein? Und wie gut oder schlecht sind die Ver- und die Anbindungen? Muss ich für die letzten Meter ins Büro zusätzlich noch Strecke mit dem Fahrrad oder dem E-Scooter zurücklegen oder geht es auch zu Fuß?

Wichtig ist natürlich auch der finanzielle Aspekt. Wie viel Geld ließ sich mit dem 9-Euro-Ticket im Vergleich zu den Bezinkosten sparen und wäre noch ein Spareffekt spürbar, wenn das Angebot ausgelaufen ist? Ganz wichtig ist natürlich auch der Wohlfühlfaktor. Wie ist die Fahrt? Ist es angenehmer mit dem ÖPNV? Kommt man entspannter ans Ziel?

Auch eine Antwort auf die Fragen, ob für Sie ein dauerhafter Umstieg auf den ÖPNV in Frage kommt, wäre wichtig? Und falls es nicht so ist – was müsste sich ändern, damit sich der Umstieg lohnt?