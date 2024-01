Ab dem kommenden Jahr gibt es in den BNN die Seite „Börse und Finanzen“. Wie es der Titel schon andeutet, ersetzt diese die bisherige reine Börsenseite. Die Redaktion will Ihnen, den Leserinnen und Lesern, so mehr Service und Erklärstücke bieten. Dazu Fragen und Antworten.

Beiträge auch von „Finanztest“-Autoren und Top-Verbraucherschützer Nauhauser

Was fällt sofort auf der neuen Seite auf?

Die Kurstabelle füllt künftig nur noch eine halbe Seite. Dafür kommen jede Menge verbrauchernahe Texte zu Finanzthemen hinzu, die eine breite Leserschaft interessieren.

Warum dieser Schritt?

Wer an der Börse spekuliert, schaut oft (mehrmals) täglich im Internet nach den Echtzeitkursen. Auf der „alten“ BNN-Börsenseite sind zudem viele Werte, die keinen Bezug mehr zur Region haben. Walmart zum Beispiel bleibt zwar unbestritten ein wichtiger Handelskonzern. Er hatte kurzfristig nach der Wertkauf-Übernahme seinen Deutschland-Sitz in Karlsruhe, sich aber längst von seinem Deutschland-Geschäft verabschiedet.

Was bleibt auf der Börsenseite?

Selbstverständlich der Deutsche Aktienindex mit seinen 40 Schwergewichten und die „zweite Börsen-Bundesliga“, der MDAX. Auch der Euro-Stoxx50. Zudem viele verbrauchernahe Angaben, etwa zu Festgeld und Edelmetallen. Es bleiben auch Werte mit regionalem Bezug in der Tabelle. So zum Beispiel Aktiengesellschaften wie die EnBW, Grenke oder Stratec, die im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung ihren Sitz haben. Oder auch Agilent und Deere, die Werke in der Region betreiben, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wer Belegschaftsaktien hat, wird weiterhin fündig werden. Die ETFs werden wie gewohnt aufgeführt – zumal sie in der Gunst von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern steigen. Zugegeben: Der ein oder andere Leser wird eine Aktie vermissen – dafür wird das Artikelangebot mit Texten, die sehr viele Menschen interessieren, erheblich ausgeweitet.

Was ist mit den Investmentfonds?

Die Schwankungen bei Fonds sind in der Regel innerhalb kurzer Zeitabschnitte relativ gering. Deshalb führen wir sie immer in der Montagausgabe tabellarisch auf der neu gestalteten Seite auf, nicht mehr täglich. Auch das schafft Platz für Artikel, in denen Tipps und Ratschläge gegeben werden.

Wird der Seitenumfang reduziert?

Nein, üblicherweise erscheinen in den BNN von Dienstag bis Samstag zwei Wirtschaftsseiten und eine Börsenseite. Montags ist es eine Wirtschaftsseite. Künftig kommt montags die Seite „Börse und Finanzen“ als Extra hinzu. Von Dienstag bis Samstag ersetzt „Börse und Finanzen“ die bislang rein tabellarische und grafische Börsenseite. Das bedeutet: mehr Artikel zu verbrauchernahen Finanzthemen.

Was kommt auf die Seite „Börse und Finanzen“?

Was thematisch passt und verbrauchernah ist: Die wöchentliche Börsenkolumne von Finanzjournalistin Veronika Csizi erscheint dort künftig. Außerdem werden wir regelmäßig mit einem „Wirtschaftslexikon“ Börsenbegriffe erklären. Wie sich Sparkassen, regionale Banken und Versicherungen entwickelt haben, wird ebenfalls auf der Seite dargestellt. Vor allem wird viel erklärt. Auswirkungen von Leitzins-Änderungen, Texte übers Lotto-Glück, über Bafög, Ferienjobs oder zum Elterngeld könnten beispielsweise solche Themen sein. Sie erschienen bislang auf der Seite „Geld und Finanzen“ – dies allerdings nur einmal pro Woche. Nun schaffen die BNN Platz für mehr dieser Texte, und zwar von der Montag- bis Samstagausgabe.

Und welche Top-Kolumnen kommen neu hinzu?