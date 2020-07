Ungewöhnlich war die Medien-Versicherung schon immer – jetzt tritt sie als MVK Versicherung auf

Der Name Medien-Versicherung könnte potenzielle Privatkunden und Gewerbekunden außerhalb der Medienbranche irritieren. Darauf reagiert das Karlsruher Unternehmen und tritt nun öffentlich als MVK Versicherung auf. Auch die Kooperation mit dem Bund der Versicherten wird ausgebaut.

Große Glasbauten, umgeben von akkurat gemähten Grünanlagen – so sehen oft die Zentralen von Versicherungskonzernen aus. Fast selbstverständlich arbeiten deren Chefs in repräsentativen Büros. Anders das Bild bei der Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe, die sich neuerdings öffentlich MVK Versicherung nennt: ein nüchterner Backsteinbau, eine Naturwiese im Hof, auf der sich Feldhasen wohlfühlen – und im recht kleinen Büro von Vorstandschef Jürgen Schellmann macht es sich häufig „Bella“ gemütlich. Ihre Hunde bringen auch vier weitere Mitarbeiter regelmäßig mit in ihre Arbeitszimmer.