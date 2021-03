Die Chefin des Deutschen Aktieninstituts über Fieber an der Börse, Finanz-Influencer und Finanzielles im Alter

Ein Grund ist die Corona-Krise selbst: Wegen geplatzter Urlaube und geschlossener Restaurants hatten viele Menschen mehr Zeit, sich auch um ihre Finanzen zu kümmern. Als im Frühjahr 2020 die Börsenkurse fielen, haben das viele als Chance für den Einstieg in den Aktienmarkt genutzt. Hinzu kommt: Die Aktienanlage hat die Hosentasche erreicht. Apps kostengünstiger Broker auf dem Smartphone erleichtern den Einstieg in den Aktienhandel. Schon mit wenigen Klicks kann man mit kleinen Beträgen in Fonds, ETFs und Aktien sparen. Das trifft den Nerv der Zeit – gerade auch bei den Jugendlichen.