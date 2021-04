Druck aus den USA

Das böse Erwachen: Wie der Holzmarkt die Preise für den Häuslebauer in der Region erhöht

Wer ein Haus bauen möchte, könnte mit Preissteigerungen empfindlich vom Markt getroffen werden. Holz ist in der Region knapp und teuer. Auch Betriebe könnten damit trotz voller Auftragsbücher bald in Not geraden.