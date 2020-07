Goldhändler aus Pforzheim und Rheinstetten: „In der Corona-Krise wurden wir überrannt”

Goldhändler Dominik Lochmann klingt fast so, als könne er selbst noch nicht ganz begreifen, was in den vergangenen Monaten geschehen ist. „Uns wurde die Bude eingerannt“, sagt der Chef der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG in Rheinstetten. Wobei das nicht ganz wörtlich zu verstehen ist. Denn Lochmanns Mitarbeiter konnten wegen der Coronavirus-Einschränkungen für einige Wochen keine Kunden in Rheinstetten empfangen. Überrannt wurde sein Onlineshop. Dort verkauft er Goldbarren in verschiedensten Größen an Privatkunden: von einem Gramm bis einem Kilogramm. „Wir hatten vier Mal so viele Online-Bestellungen wie in normalen Zeiten“, sagt der ESG-Geschäftsführer.

Das begehrte Edelmetall gilt vielen Anlegern als „sicherer Hafen in schwierigen Zeiten“, erklärt York Tetzlaff, Chef der Fachvereinigung Edelmetalle mit Sitz in Pforzheim. „Gold ist normalerweise kein Investment, das größere Renditen verspricht, aber es ist eines, das den Wert erhält. Das hat sich über Jahrhunderte bewahrheitet. Und darauf setzen viele Anleger in Krisenzeiten“, so Tetzlaff.

Pforzheimer Goldbarren-Hersteller hat Produktion verstärkt

Gespürt haben das auch die Hersteller. Georg Steiner, Geschäftsführer der traditionsreichen Pforzheimer Gold- und Silberscheideanstalt Heimerle + Meule, spricht von einem „dramatischen Nachfrage-Boom“, der Ende Februar begonnen habe. „Der Bedarf ist auf die vier- bis fünffache Menge gestiegen, aber gleichzeitig mussten große Goldbarrenproduzenten im Schweizer Tessin wegen der Pandemie vorübergehend schließen“, so Steiner.