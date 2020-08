Kampfpreise großer Konzerne stellen regionale Brauereien vor Probleme

Dorf- und Vereinsfeste fehlen im Corona-Jahr. Und in den Lokalen ist im ersten Halbjahr der Fassbierabsatz eingebrochen. Das wäre schon genug an Problemen für die regionalen Brauereien. Doch nun sind auch wieder Kampfpreise für den Kasten Bier im Supermarkt zurück.

Bierabsatz in Baden-Württemberg geht zurück

Der Kasten „Veltins“ für 9,99 Euro, 20 Halbliterflaschen „Oettinger“ für 6 Euro, die Kiste „Holsten“ für 8,76 Euro. Und Warsteiner wird Kunden gar in seiner Septemberaktion den Preis für den zweiten Kasten erstatten, falls dieser an einem Montag oder Dienstag bei der Marke zugeschlagen hat. Keine Frage: Bier wird in Supermärkten wieder kastenweise zu Kampfpreisen verkauft, Kritiker sagen: verramscht. Der „Lockvogel Bier“ ist zurück.

Präsident des Brauerbundes sorgt sich um Bestand kleiner Brauereien

Dem Präsidenten des Baden-Württembergischen Brauerbundes, Matthias Schürer, stößt das bitter auf. Denn es setzt seine überwiegend mittelständischen Mitglieder noch mehr unter Druck. Ausgelöst durch die befristete Mehrwertsteuersenkung sei der Handel preisaggressiv.

„Da will jeder den anderen unterbieten“, sagt der in Linkenheim-Hochstetten lebende Schürer. „Da leiden unsere Brauereien, weil Bier ein Lockvogel ist.“ Das Kalkül: Wegen des supergünstigen Bieres gehen die Menschen in den Supermarkt – und kaufen dann doch mehr ein.