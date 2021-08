Sie hat als junge Frau am Fließband gejobbt, und sie will auch die Erfahrung als Au Pair in Paris nicht missen - Edith Weymayr ist bodenständig geblieben, obwohl es mit ihrer Banker-Karriere steil nach oben ging.

Natürlich ist sie ein Zahlenmensch. Edith Weymayr schwärmt von ihrem Faible für Mathematik, schon damals auf dem Gymnasium. „Buchhaltung liebte ich“, erinnert sie sich an die ersten Semester an der Uni Bayreuth. Später sind Steuerlehre und Finanzwirtschaft ihre Schwerpunkte, ihr Weg vorgezeichnet: „Damit war ich bei den Banken verloren.“

Bei der Commerzbank ist die heute 57-Jährige Regionalvorständin in Asien, lebt drei Jahre in der Mega-City Shanghai. Danach leitet sie als Bereichsvorständin das Firmenkundengeschäft in Baden-Württemberg und Bayern. Seit 2020 ist Weymayr nun Chefin der L-Bank in Karlsruhe. 1.350 Mitarbeiter, eine Bilanzsumme von 87 Milliarden Euro – es ist eine stolze Bank, eine der größten in Deutschland.

Außergewöhnlich macht Edith Weymayr, gerade in dieser Top-Position, dass sie auch ein ausgeprägter sozialer Mensch ist: Das fängt schon in der Kindheit an. Der Vater Bauingenieur, die Mutter kaufmännische Angestellte, sind beruflich stark eingebunden. Die Tochter passt auf die beiden jüngeren Brüder auf und geht mit denen schon mal zum Kinderarzt, wenn’s weh tut. Sie sei „die Vernünftige“, sagen ihre Eltern. Nach dem Abitur zieht es Weymayr für ein Jahr als Au-Pair nach Paris.