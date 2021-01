Woran die Verzögerung liegt, fragen sich Versicherte ab 60 Jahren und andere Risikopatienten, die Anspruch weitere auf zwölf Schutzmasken haben. Die Unsicherheit kommt auch bei Mitarbeitern der Pforzheimer Apotheken an.

„Zu uns kommen Kassenpatienten, die schon heftig ihre Gutscheine einlösen“, berichtet Thomas Haug von der Tiergarten Apotheke. Andere Kunden – noch ohne Gutscheine – fragten so oft nach, dass Thomas Haug das Prozedere inzwischen in einem Flyer erklärt.

Die Bundesdruckerei habe erst vor zwei Wochen mit der Herstellung der beiden fälschungssicheren Gutscheine begonnen, die den Risikogruppen in zwei Etappen jeweils sechs FFP-2-Masken bescheren. Die Krankenkassen dienen bei dieser Aktion der Bundesregierung nur als Vermittler und Versender.

Derzeit läuft der Versand an die Versicherten ab 70. Frank Geissler , DAK Pforzheim

Darauf legt der Pforzheimer DAK-Chef Frank Geissler wert. Bei ihm landen die Nachfragen, wo denn die Gutscheine blieben. „Wir ertrinken in Telefonanrufen“, so Geissler. Jedes zweite Gespräch drehe sich um den Versand der Gutscheine für die FFP-2-Masken.

„Dies ist keine Aktion der DAK“, hält Geisler den ungeduldigen Versicherten entgegen. Die Krankenkasse habe bereits lange alle Schreiben an die berechtigten Mitglieder vorbereitet und auch Berechtigte unter 60 Jahren aber mit gravierenden Vorerkrankungen herausgesucht.

Versand an Risikogruppen läuft

Inzwischen, so der DAK-Chef, sind Gutscheine aus der Bundesdruckerei eingetroffen, und die erste Tranche an die über 75-Jährigen bereits versendet. „Derzeit läuft der Versand an die Versicherten ab 70 und an Personen unter 60 mit Vorerkrankungen.“

Für die dritte Gruppe der über 60-Jährigen fehlten noch die Gutscheine. Aber bis Mitte Februar sollten alle ihre Coupons erhalten haben. Ähnlich wie die DAK handhaben auch andere Krankenkassen den Versand in drei Schwüngen. Darunter auch die AOK Nordschwarzwald, die am 25. Januar mit dem Versand an Personen zwischen 70 und 74 Jahren sowie schwer Vorerkrankte unter 60 begann.

Bezugsberechtigte erhalten zwei Gutscheine

Generell erhalten alle Bezugsberechtigten gleich zwei Gutscheine, die in unterschiedlichen Zeiträumen eingelöst werden können. Der erste Coupon für sechs FFP-2-Masken wird von den Apotheken bis zum 28. Februar eingelöst, der zweite für weitere sechs Masken gilt zwischen 16. Februar und 15. April. Je Abholung ist eine Eigenbeteiligung von zwei Euro fällig.

Wer dringend eine FFP-2-Maske braucht und noch keinen Gutschein bekommen hat, dem bietet Thomas Haug in seinen drei Apotheken in Pforzheim im Vorgriff schon zwei Masken kostenlos an. Die werden dann mit dem Gutschein später verrechnet. Alle FFP-2-Masken, die er ausgibt, tragen laut Haug das CE-Zeichen, sind also aus europäischer Fertigung.