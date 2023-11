Unbekannte zerkratzen mindestens 16 Autos – 20.000 Euro Schaden

Gut 15 Fahrzeuge sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Pforzheimer Südstadt von Unbekannten sehr stark zerkratzt worden. Dabei entstand ein ungewöhnlich hoher Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf etwa 20.000 Euro.

Durch eine geschädigte Fahrzeughalterin wurde die Polizei am Donnerstag in der Frühe darüber informiert, dass ihr Pkw, den sie am Mittwochabend in der Pflügerstraße abgestellt hatte, offenbar mutwillig beschädigt wurde.

Alle Autos waren in der gleichen Straße in Pforzheim geparkt

Im Rahmen der anschließenden Anzeigenaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd wurden weitere 15 beschädigte Fahrzeuge in der gleichen Straße festgestellt. Alle wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit mit etwa 20.000 Euro angenommen.

Der Polizeiposten Pforzheim-Buckenberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sowie weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.