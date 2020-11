Der Tunneldurchstich ist in Sicht und die Anbindung der Westtangente an die B294 – die Wildbader Straße – in Arbeit. Damit nähert sich Pforzheims wohl wichtigstes Infrastrukturprojekt nahezu reibungslos einem vorläufigen Endpunkt. Dies zeigt die einstweilige Bilanz zu der 122,5 Millionen Euro teuren Verbindung von der Autobahn und der B10 in den Schwarzwald, für die vor fünf Jahren der erste Spatenstich gesetzt wurde.

Damals regnete es in Strömen, als Verkehrspolitiker von Bund und Land zusammen mit Pforzheims Lokalprominenz ihr Engagement für die über Jahrzehnte geforderte neue Straße unterstrichen.