Drohung gegen das Congresszentrum

Bombendrohungen in Pforzheim: Polizei hat Verdächtigen im Visier

Ein Mann aus dem Landkreis Böblingen soll Verursacher einer Bomebndrohung am Nationalfeiertag in Pforzheim gewesen sein. Der Anruf am Abend des 3. Oktobers führte zur Räumung der Halle bei einem Konzert. Eine weitere Bombendrohung an einer Schule ist weiter ungeklärt.