Burger King eröffnet nach langer Wartezeit neue Filiale in Pforzheim

Nach einem Brand und vielen Verzögerungen gibt es nun wieder ein Burger-King-Restaurant in Pforzheim auf der Wilferdinger Höhe.

Burger King hat am Dienstag seine neue Filiale auf der Wilferdinger Höhe eröffnet. Mit der Neueröffnung würden rund 50 neue Arbeitsplätze in der Region Pforzheim geschaffen, heißt es in einer Mitteilung des Fast-Food-Riesen.

Das neue, von der Systemgastro GmbH & Co. KG eröffnete Restaurant bietet etwa 106 Gästen im Innen- und 58 Gästen im Außenbereich Platz.

Nach einem Brand der alten Filiale unweit der A8-Ausfahrt Pforzheim-West im Dezember 2015 mussten Fast-Food-Fans auf die Neueröffnung warten, es gab es zunächst viel Ärger und ein Gerichtsverfahren, weil die Stadt dem Eigentümer den Wiederaufbau an derselben Stelle nicht gestattete.

Grund: Ein Störfallbetrieb in der Nachbarschaft. Im Herbst 2020 startete schließlich der Neubau am jetzigen nicht ganz so verkehrsgünstig gelegenen Standort 500 Meter weiter stadteinwärts.