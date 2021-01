Mindestens 15 Menschen haben am Dienstagabend vor einer Kaufland-Filiale in Pforzheim gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert - und dabei womöglich gegen genau diese Regeln verstoßen.

Totaler Gehorsam. Totale Überwachung. Unterwerft Euch. Die Botschaften der mindestens 15 Aktivisten am Dienstagabend in Pforzheim sind ganz offensichtlich als Kritik an den geltenden Corona-Regeln zu verstehen. Auf diese Statements spitzen die Demonstrierenden die Regierungspolitik zu.

Sie stehen stumm in Reih und Glied vor der Kaufland-Filiale auf der Wilferdinger Höhe, dabei tragen sie weiße Ganzkörperanzüge, die Gesichter sind hinter Anonymous-Masken verborgen. Mit ihrer Aktion haben sie womöglich selbst gegen die Regeln verstoßen. Polizei und Stadt prüfen das nach Informationen dieser Redaktion derzeit.