Gema-Rechnungen für Christkindlesmärkte

Diese Weihnachtsmärkte verzichten in diesem Jahr auf „Last Christmas“

Die Musikauswahl wird auf manchen Weihnachtsmärkten kleiner. In Pforzheim laufen in diesem Jahr aus Kostengründen nur traditionelle Weihnachtslieder. Wie sieht es auf den anderen Märkten in der Region aus?