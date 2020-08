Einweihung der Black Forest Wave in Pforzheim nun für Frühjahr 2021 geplant

Die Black Forest Wave, das ist der Name der Welle und des dahinterstehenden Vereins, soll City-Surfen in Pforzheim ermöglichen. Bekanntestes Vorbild in Deutschland ist die Eisbachwelle in München. Allerdings gibt es in Pforzheim einige Unterschiede. Denn hier entsteht die Welle durch einen mobilen Einbau, der auf das bereits gelegte Fundament in den Kanal montiert wird. Den Clou erklärt der Verein so: „Essenziell für die Entstehung einer stehenden Welle ist der sogenannte Höhensprung: Das Wasser wird auf einer schrägen Rampe beschleunigt und trifft unten auf langsameres Wasser, wodurch die Welle entsteht.“

Die Black Forest Wave speist sich aus Nagoldwasser, sie trägt ihren Namen Schwarzwaldwelle also zurecht. Der Kanal, in dem die Welle quasi auf Knopfdruck an- und abgeschaltet werden kann, ist beim Stadtgarten etwa 7,50 Meter breit. Die Welle soll viereinhalb Meter breit werden. Ein bisschen eng, meinte kürzlich ein User bei Instagram. „Aber dafür auch bei wenig Wasser surfbar“, entgegnete das Team und brachte damit in trockenen Zeiten ein wertvolles Argument.