Wegen Ukraine-Krieg: Höhere Essenspreise auf dem Pforzheimer Bahnhofsfest

Führungen im Bahnhof: Die Eisenbahnfreunde bauen, restaurieren und rekonstruieren – sowohl im Original als auch im Modell. Der Mittelpunkt der Vereinsaktivität ist der Bahnhof in Pforzheim-Weißenstein, an dem seit Dezember 2008 auch wieder Züge halten. Nach Absprache per E-Mail an mail@eisenbahnfreunde-pforzheim.de bietet der Verein auch Gruppenführungen durch den Bahnhof an.

Vereinseigenes Museum: Ein Höhepunkt ist das vereinseigene Museum. Darin wird die Geschichte des Bahnhofs an der Nagoldbahn und der Eisenbahn im Pforzheimer Raum von der Zeit der königlich-württembergischen Staatsbahn bis heute beleuchtet. Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet. Weitere Infos gibt es online auf www.eisenbahnfreunde-pforzheim.de/museum.

Historische Strecke: Die württembergische Nagoldbahn führt von Horb nach Pforzheim. Der erste Streckenteil Calw-Nagold wurde 1872 in Betrieb genommen, die weiteren Abschnitte von Nagold nach Horb und Calw nach Pforzheim 1874.