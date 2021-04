Kreativität zu 50 Jahren Fusion

Bemalt, geschnitzt, mit Ornamenten: Stelen in Niefern-Öschelbronn zum Fusions-Jubiläum

Sie sind bemalt, geschnitzt oder mit Ornamenten versehen. Die Stelen, die seit kurzem an verschiedenen Standorten in der Gemeinde Niefern-Öschelbronn zu sehen sind, finden schon jetzt viel Beachtung. Was es damit auf sich hat, erklärt eine Bildtafel.