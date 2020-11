Bitte um Hinweise

Fußgänger bei Unfall in Birkenfeld schwer verletzt: Fahrer gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Birkenfeld (Enzkreis) ist ein Fußgänger am Montagabend schwer verletzt worden. Der 52-Jährige sei beim Überqueren der Hauptstraße von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden, teilte die Polizei am Abend mit.