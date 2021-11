Horst Jeremias, der frühere Seniorchef der Teigwarenfabrik Jeremias GmbH, ist in Birkenfeld gestorben.

Seine Kindheit und Jugend verbrachte Horst Jeremias als Sohn einer Bäckerfamilie in Klix im sächsischen Kreis Bautzen. Er selbst erlernte ebenfalls das Bäcker- und Konditorenhandwerk. 1955 zog die Familie schließlich nach Birkenfeld.

Zusammen mit seinem Vater eröffnete der junge Bäcker eine Bäckerei in Birkenfeld und erweiterte das Geschäft bald um Filialen in der Umgebung. In der Bäckerei wurden damals schon Nudeln hergestellt.

Die erfreuten sich bei den Kunden großer Beliebtheit und so verlegte sich der Betrieb ab 1965 ausschließlich auf die Herstellung von Nudel-Teigwaren.

Italien weckte seine Liebe zu Teigwaren

Horst Jeremias selbst führte seine Begeisterung für Pasta auf die Liebe zu Italien zurück – ein Land, das ihn bei vielen Reisen faszinierte.

1964 heiratete Horst Jeremias seine langjährige Freundin Brigitte.

Der heutige Firmensitz entstand 1967. Es folgten mehrere Betriebserweiterungen. Die Fabrik mit aktuell 30 Mitarbeitern produziert 50 verschiedene Ausformungen von Nudeln in verschiedenen Warengruppen.

Für Horst Jeremias war die Firma sein Lebenswerk. Er sei ständig darum bemüht gewesen, qualitativ erstklassige Nudeln herzustellen, heißt es. Dazu habe er besonderen Wert auf die Rohstoffe gelegt und die Fertigungsmethoden immer weiter verfeinert.

Ende der 1990er Jahre entstand eine neue Produktionshalle

Ende der neunziger Jahre entstand eine neue 2.800 Quadratmeter große Produktionshalle in Birkenfeld. Die beiden Söhne Mark und Guido Jeremias arbeiteten damals bereits in der Firma mit. 2012 wurde dann erneut erweitert.

Die Firma beliefert vor allem die Gastronomie: Hotels, Kantinen, Caterer und andere Großverbraucher. In den vergangenen Jahren erfolgte die Vertriebserweiterung der Nudeln als Markenware im Lebensmittel-Einzelhandel.

Zum Jahreswechsel 2020/21 zog sich Seniorchef Horst Jeremias aus dem Tagesgeschäft in der Firma zurück. Er kam aber immer wieder zu Besuch in die Firma. Die Leitung oblag ab diesem Zeitpunkt den beiden Söhnen.

So lange die Raiffeisenbank Birkenfeld noch selbstständig war, gehörte Horst Jeremias dem Aufsichtsrat an und war auch Vorsitzender dieses Gremiums.

Nachdem er als Seniorchef in den Ruhestand gegangen war, wollte er sich etwas mehr Zeit nehmen, um an seinen Lieblingsurlaubsort nach Italien an den Gardasee zu fahren. Horst Jeremias hatte in Jugendjahren seine Freude am Musizieren entdeckt und spielte Klavier und Posaune.

Nach einem Sturz war ein kurzer Krankenhausaufenthalt nötig. Er erholte sich von den Kopfverletzungen allerdings nicht mehr. Seine Familie war bei ihm, als er starb. Horst Jeremias wurde 83 Jahre alt.