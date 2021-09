Brücken-Baustellen an der Enz kommen gut voran

Aktuell wird an der Herrenwaagbrücke in Mühlacker-Dürrmenz und an der Enzbrücke bei Niefern gebaut. Beide Brücken werden durch Neubauten ersetzt. Bund, Land und Gemeinde investieren insgesamt rund 15 Millionen Euro.

Die Herrenwaagbrücke in Mühlacker-Dürrmenz und die Enzbrücke bei Niefern: Es sind zwei wichtige Neubauprojekte, die das Regierungspräsidium aktuell im Enzkreis laufen hat. Die Arbeiten an beiden Baustellen kommen insgesamt gut voran, versichert die Behörde auf Anfrage unserer Redaktion. In Niefern gibt es ab und an kleinere Verkehrsprobleme durch Rückstaus.

Rund 7,3 Millionen Euro investiert der Bund in die Enzbrücke, die bei Niefern entlang der Bundesstraße 10 über den Fluss führt. Die bisherige Brücke befindet sich laut Regierungspräsidium in einem schlechten baulichen Zustand, bedingt auch durch das Alter des Bauwerks. Die Risse im Tragwerk der über 70 Jahre alten Brücke beispielsweise seien auf die hohe Beanspruchung zurückzuführen. Deshalb muss die bestehende Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, der zukünftig auch eine vierspurige Überquerung der Enz ermöglichen soll.

Mit der ersten Bauphase ist bereits vor einigen Wochen begonnen worden. „Die Arbeiten laufen wie geplant“, gibt Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, einen Zwischenstand. „Für die Gründung des neuen Bauwerkes werden aktuell auf der Pforzheimer Enzseite die Bohrpfähle gebohrt und betoniert.“