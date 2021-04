„Schwierig. Wir freuen uns nicht“ – so beschreibt Sabine Tornow die Stimmung bei Schuh-Farr in Wilferdingen. Was die Inhaberin, die gemeinsam mit ihrem Mann Volker das Geschäft in der Hauptstraße führt, immer im Hinterkopf hat, ist die Möglichkeit, dass sie ihren Laden wieder schließen muss, sollte die Inzidenz im Enzkreis wieder drei Tage am Stück über 100 liegen.

Kunden fragen: „Wie lange dürft ihr öffnen?“, berichtet Sabine Tornow. Seit Freitag dürfen Kunden mit Termin wieder in das Geschäft. Das klappe gut, so die Inhaberin. Der Vorteil sei, dass sich nicht mehr als drei Kunden im Laden aufhalten.

Die Kinderabteilung durfte aber auch während der Schließung offen bleiben, weil Babyfachmärkte mit Artikeln für Kleinkinder systemrelevant seien, erklärt Tornow.