Einbrecher dringen in Firmengebäude in Engelsbrand ein

Nach bisherigen Angaben der Polizei brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Firmengebäude in Engelsbrand ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Eintritt in das Gebäude.

Die Täter stahlen mehrere Uhren sowie einen kleinen Tresor. Die Höhe des Schadens sei unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.