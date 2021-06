40,1 am Freitag, 35,6 am Samstag, 41,1 am Sonntag, 47,1 am Montag: Diese Inzidenzwerte der letzten Tage bringen den Enzkreis ganz nah an neue Freiheiten im öffentlichen Leben.

Nötig ist es, die Schwelle von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche fünfmal hintereinander zu unterschreiten. Ausweislich der Zahlen des Landegesundheitsamts sieht es in der Tat ganz danach aus, als würde es klappen. Von dort wurde am frühen Montagabend ein Wert von 39,1 gemeldet.

Kleine formale Restunsicherheiten bleiben allerdings. Das Landesgesundheitsamt versah die Zahl mit dem Vermerk, dass die Daten derzeit „in Abklärung“ seien. Und: Maßgeblich sind inzwischen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts.