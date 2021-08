Am frühen Dienstagmorgen ist ein Autofahrer auf der A8 bei Friolzheim von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Autobahn zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer wurde verletzt.

Bei einem Unfall am Dienstag um 3.40 Uhr auf der A8 von Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe ist ein 23-Jähriger verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Mann mit seinem VW Caddy auf der Autobahn unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der VW überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen neben der Autobahn zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Wagen selbst entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die rechte Spur der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei Friolzheim bis etwa 5.30 Uhr gesperrt werden. Am frühen Morgen kam es dadurch aber kaum zu Verkehrsbehinderungen.