Nach Zusammenstoß mit Auto stirbt Motorradfahrer in Friolzheim

Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmittag in Friolzheim im Enzkreis ums Leben gekommen. Laut Polizei ist er mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Auto mit Anhänger hatte dem Motorradfahrer gegen kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung Ölgrabenstraße Ecke Feldstraße, einer Rechts-vor-Links-Kreuzung, die Vorfahrt genommen. Der 42-Jährige stieß mit dem Fahrzeug zusammen, stürzte zu Boden und verlor dabei seinen Helm.

Der Motorradfahrer konnte an der Unfallstelle nicht mehr reanimiert werden. Vermutlich war der Motorradfahrer außerdem zu schnell unterwegs, so ein Polizeisprecher. An dem Auto entstand ein Blechschaden.