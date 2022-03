Keine Gefahr nach Messungen

Gasgeruch schreckt Menschen in Pforzheim auf - Feuerwehr gibt Entwarnung

Feuerwehreinsatz am Montagvormittag in Pforzheim und im Enzkreis: Die Feuerwehren waren einem unbekannten Geruch auf der Spur. Am Nachmittag konnte Entwarnung gegeben werden.