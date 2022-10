Initiative der Autobahn GmbH

So sollen neue Park- und WC-Anlagen für mehr Sicherheit an der Autobahn sorgen

Der Prototyp steht in Heimsheim am Höllberg. Die Anlage wird über Sensoren gesteuert und kostet etwa 340.000 Euro. Bis Ende des Jahres sollen solche Anlagen an landesweit 13 Standorten verfügbar sein.