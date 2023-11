Während zahlreiche Spieler wegen der Minustemperaturen und der langen Runde die Winterpause herbeisehnen, hält sich die Freude darüber bei Roman Hajeck in Grenzen.

„Es könnte schon noch weitergehen“, sagt Hajeck. Grund hierfür ist, dass der Stürmer des Fußball-Landesligisten FC Ispringen allmählich immer besser in Form kommt. Drei Treffer steuerte er zuletzt beim 4:2-Erfolg des FCI im Derby gegen den TuS Bilfingen bei.

Dabei bewies er mit beiden Füßen und mit dem Kopf seine Torgefährlichkeit. Dennoch haderte er etwas, denn der 28-Jährige vergab zwei weitere Großchancen. Durch seine Tore schraubte er sein Torkonto auf fünf Treffer. Wenn es nach ihm geht, hätten es mehr sein können. Doch die Saison verlief für Hajeck bislang nicht wie geplant.

Roman Hajeck mit Pech in dieser Saison

Zwar lief die Vorbereitung gut, doch durch eine verschleppte Zerrung wurde er wenig später ausgebremst. Anfang Oktober erlitt er im Spiel gegen den SV Kickers Pforzheim einen Kieferhöhlenbruch. „Ich dachte nicht, dass ich so schnell wieder spielen kann“, sagt der Ispringer Stürmer. Doch der Bruch musste nicht operiert werden und dank einer Maske stand er Ende Oktober wieder auf dem Rasen.

Erst zu dieser Saison war Hajeck nach Ispringen gewechselt. Zuvor verließ er den Fußballkreis Pforzheim und spielte drei Jahre beim 1. FC Bruchsal in der Ober- und Verbandsliga. „Für mich war es eine große Wertschätzung, in der Oberliga spielen zu dürfen“, sagt der Angreifer. Berufsbedingt ist der Bauschlotter nun wieder nach Pforzheim zurückgekehrt.

Es ist ein Kreis, der sich für Hajeck nun schließt. In der Region ist er wahrlich kein Unbekannter. In der Kreisliga beim FC Bauschlott und später in der Landesliga beim FC Birkenfeld bewies er in der Vergangenheit seine Torgefährlichkeit.

FC Ispringen vor Derby beim FC Ersingen

In Ispringen will er nun seine Erfahrung weitergeben. Durch die Spiele in der Oberliga habe er eine Kämpfermentalität entwickelt. „Natürlich ist es schön, selbst Tore zu erzielen. Aber ich stelle mich gerne in den Dienst der Mannschaft“, sagt er. Vier Treffer legte er in dieser Saison bereits auf. „Ich will nach der Winterpause an die Leistung gegen Bilfingen anknüpfen“, sagt er. Dabei sei es wichtig, verletzungsfrei zu bleiben.

Doch vor der Winterpause hat er am Freitag (19 Uhr) im Derby beim FC Ersingen erneut die Möglichkeit, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. „Es ist eine gewisse Rivalität vorhanden. Unser Ziel ist es, dass wir nach Spielende ,Derbysieger’ anstimmen können“, sagt Hajeck.